Волжане наловчились «бодрить» чиновников через соцсети





Официальные страницы органов власти в социальных сетях — госпаблики — созданы в помощь жителям Волгоградской области и уже активно используются волгоградцами. Как рассказали ИА «Высота 102» в Центре управления регионом, активно, например, решают свои проблемы с помощью сообществ жители Волжского.

Отметим, что госпаблики сегодня действуют во всех муниципалитетах Волгоградской области. Через них можно задать вопрос, оставить обращение или пожаловаться на ситуацию, требующую вмешательства. Информация поступает напрямую к администрациям и профильным ведомствам, что значительно сокращает сроки рассмотрения и решения вопросов. Многие проблемы, на которые раньше могли уходить недели, теперь удаётся устранить гораздо быстрее.

Так, в одном из телеграм-каналов жительница Волжского сообщила, что у дома № 4 на улице Свердлова на протяжении всего летнего сезона не косили траву. Обращение оперативно передали ответственным службам, и вскоре территория была приведена в порядок.

Другой пример — сообщение в соцсети о том, что ствол дерева упал между торговыми палатками у ТЦ «Искра» в Волжском. После получения информации на место выехали коммунальные службы. В тот же день дерево распилили и вывезли, восстановив безопасный проход для пешеходов.

– Развитие сети госпабликов, в котором помогает Центр управления регионом Волгоградской области, делает взаимодействие между населением и органами власти более прозрачным и практичным. Обращения не теряются в очередях, не требуют личных визитов или долгих звонков — достаточно написать в официальную страницу администрации или профильного ведомства. Власти региона отмечают, что чем активнее жители сообщают о проблемах через госпаблики, тем быстрее и эффективнее можно реагировать на запросы и улучшать качество городской среды, – прокомментировал руководитель ЦУР Олег Егорушин.