Общество

«Был на СВО с первых дней»: в Урюпинске простятся с 24-летним санинструктором Андреем Нистратовым

Общество 30.06.2025 08:16
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30.06.2025 08:16


Завтра, 1 июля, урюпинцы простятся с участником СВО, ефрейтором Андреем Нистратовым. Некролог опубликовала администрация городского округа Волгоградской области. Андрей Нистратов «за ленточкой» служил  санитарным инструктором медицинского отделения мотострелкового батальона.

Андрей родился и жил в столице российской провинции, учился в средней школе N 5 и в Буденновской школе. Закончил Урюпинский медколледж. С первых дней СВО с 2022 года  защищал интересы России.

Погиб Андрей в  населенном пункте Яблоновка на константиновском направлении в ДНР, до конца выполнив свой воинский долг. Воину было 24 года.  У него остались мама и жена.

Фото администрации Урюпинска

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