Волгоградцы сняли на видео лося, метавшегося во дворе ЖК

Необычный гость нагрянул во двор одного из жилых комплексов в Кировском районе Волгограда под покровом ночи. Мечущегося в панике рядом с припаркованными автомобилями лося засняли изумленные очевидцы. Впрочем, затем сохатый «взял себя в руки» и сумел выбраться из «каменного мешка», обнаружив дорожку, ведущую к частному сектору и, видимо, к лесопосадкам.
Напомним, дикие животные нередко забегают в городские кварталы. Например, как сообщало V102.RU, недавно в Волжском в сквере разгуливал кабан. Как правило, животные самостоятельно находят дорогу в привычную среду обитания, если они не травмированы.
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