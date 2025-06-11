«Мужик был достойный»: под Волгоградом в 46 лет скончался сельский глава Иван Куленков

В Волгоградской области скоропостижно скончался глава Воднобуерачного сельского поселения Иван Куленков. Он не дожил до своего 47-летия. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщила администрация Камышинского района.

- В памяти жителей Иван Владимирович навсегда останется как позитивный, волевой, сильный и грамотный человек, хороший семьянин, достойный руководитель и патриот своей малой родины, - говорится в некрологе. - Администрация и жители Камышинского района выражают глубокие соболезнования.

Главой Воднобуерачного сельского поселения Иван Куленков работал более 16 лет. За свою работу был отмечен Почётными грамотами как на уровне района, так и областными наградами.

Жители района в местных пабликах обсуждают скоропостижный уход молодого руководителя.

- Мужик был достойный, соболезнования его семье, - пишут камышане.

Фото из личного архива семьи Ивана Куленкова

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