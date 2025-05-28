В Волгограде квартиры в новостройках продолжают стремительно дешеветь





В Волгограде стоимость квадратного метра в новостройках за месяц стала ниже на 1,5%. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные сервиса Яндекс Недвижимость, в мае в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 138 тысяч рублей.

Также эксперты подчеркивают, что общий объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 6,5% за месяц. Средняя общая стоимость квартир на первичном рынке составила 6 миллионов рублей, а средняя площадь – 44,6 квадратных метра.

Аналитики отметили, что рост базы доступных предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются также ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках.

- Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли, - поясняют эксперты.