Общество

В Волгограде завершили работы на водоочистных сооружениях и насосных станциях

Общество 27.05.2025 10:54
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27.05.2025 10:54


Волгоградские коммунальщики провели масштабные работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, завершив большой комплекс мероприятий по модернизации и ремонту оборудования на водоочистных сооружениях и насосных станциях.

– На насосной станции в Краснооктябрьском районе реконструировали систему электроснабжения. На водоочистных сооружениях в Советском районе заменили участок водовода и частично обновили запорную арматуру и отдельные детали на трубопроводе. Кроме того, там провели промывку резервуара чистой воды. А на водоочистных сооружениях в Кировском районе Волгограда модернизировали насосные агрегаты, – сообщили ИА «Высота 102» специалисты «Концессий водоснабжения».

На время работ была временно ограничена подача ресурса жителям Краснооктябрьского, Советского и Кировского районов, так как ремонт или замену отдельных деталей невозможно провести, пока система заполнена водой.

– О предстоящих работах сообщалось заблаговременно: управляющие организации заранее были оповещены специалистами Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ. А чтобы минимизировать неудобства горожан, был организован подвоз воды для жителей домов, которые находились в зоне проведения работ, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, с начала года «Концессии водоснабжения» несколько раз на незначительные промежутки времени приостанавливали подачу ресурса в отдельные дома в Советском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда. В это время специалисты переврезали в магистральный трубопровод новые участки водовода, проложенные взамен устаревших или построенные для водоснабжения новых домов.

Все работы по ремонту и модернизации сетей водоснабжения помогут улучшить качество подачи ресурса, обеспечат бесперебойную работу насосных станций и очистных сооружений. А плановые отключения горячего водоснабжения, которые проходят в Волгограде, позволят подготовиться уже к будущему отопительному сезону. Адреса и сроки отключений заблаговременно размещаются на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в разделе График отключения ГВС.

Фото: из архива V102.RU

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