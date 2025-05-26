Оба в реанимации: сбитых ВАЗом молодых волжан спасают в больнице Фишера





Врачи больницы имени Фишера борются за жизни двоих молодых людей, которых накануне на полной скорости снес автомобиль ВАЗ. Напомним, ДТП случилось на ул. Оломоуцкой и попало на запись дорожных видеокамер.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, оба пострадавших – 18-летняя девушка и 20-летний парень находятся в тяжелом состоянии.

– Пациенты госпитализированы отделение реанимации больницы им. Фишера. Состояние тяжелое, – сообщили в Облздраве.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 25 мая в 22-00. За рулем ВАЗ-211340 находился 23-летний мужчина. Пострадавшие молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения.