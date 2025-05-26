В Волгоградской области в красивую дату поженились 250 пар

Общество 26.05.2025 08:36
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26.05.2025 08:36
Более 3,2 тысяч жителей Волгоградской области уже выбрали даты регистрации брака в 2025 году, причем 80% из них сделали это через портал «Госуслуги». Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете юстиции, большой популярностью пользуются «красивые» даты. Так, 25 мая 2025 года все ЗАГСы региона открыли двери для торжественных регистраций брака, несмотря на выходной день. Заявления на регистрацию брака в этот день подали более 250 пар.
Среди других популярных дат — 25 июля, 25 октября и 25 декабря текущего года. На регистрацию брака в эти дни подано чуть более 200 заявлений.
Отметим, за последние три года число браков в Волгоградской области стабильно превышает число разводов. В 2024 году в волгоградском регионе создали семьи более 13 тысяч пар, а развелись — на три тысячи меньше.
В прошлом году самым популярным стал ЗАГС №1 в Волжском, где поженились более 1,1 тысячи жителей региона. Специалисты отмечают, что среднестатистический волгоградец вступает в брак в возрасте 33-35 лет. Самым популярным днем для свадьбы в 2024 году стало 24 августа — тогда заключили брак 287 пар.
Фото V102.RU (архив)
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