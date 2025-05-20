Восстановление «Юбилейного» в Волгограде начнется после финальной экспертизы

Проект восстановления здания бывшего кинотеатра «Юбилейный», расположенного в Красноармейском районе Волгограда, проходит государственную строительную экспертизу, которая является заключительной. Как сообщили V102.RU в мэрии, после завершения подготовительного этапа собственник сможет приступить к работам на объекте.

- Ранее проект уже успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу. Теперь специалисты детально изучают технические решения, предлагаемые проектировщиками для восстановления здания, технические параметры воссоздаваемых конструкций и др. После утверждения проекта собственник объекта сможет приступить к его восстановлению, - пояснили в горадминистрации.

Напомним, что концепция восстановления разрушенного здания, которое имеет статус объекта культурного наследия, была разработана еще зимой 2024 года. Специалисты представители дизайн-проект нового фасада здания с подсветкой, а также облагороженную территорию вокруг самого кинотеатра.

Летом 2023 года «Юбилейный» за 13 миллионов 970 тысяч рублей на торгах купил бизнесмен из Чечни. Новый собственник огородил разрушающийся объект и стал зачищать его от мусора, который годами сюда сваливали с близлежащего рынка. Тогда сообщалось, что в «Юбилейном» планируется создать культурно-досуговый центр для жителей Красноармейского района Волгограда.

Собственник объекта определил, что в обновленном здании расположится кинотеатр, площадка для проведения лекций, детский образовательный клуб, спортивные объекты и др.

Фото: администрация Волгограда