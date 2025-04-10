



В Михайловке Волгоградской области родители воспитанников школы-интерната для слабовидящих детей бьют тревогу из-за нарушения санитарно-гигиенических и этических норм. Как сообщает ИА «Высота 102», в учреждении частично вышла из строя канализация, и чтобы не закрывать интернат, руководство приняло решение, что все гигиенические процедуры и мальчики, и девочки будут по графику проводить в женских уборной и душевой.

– Такая ситуация длится уже не один месяц. Коммуникации вышли из строя ещё в январе 2025 года, и до сих пор дети вынуждены мучиться. Это очень неудобно. Ребята просыпаются где-то на час, а то и полтора раньше, чтобы занять очередь в душ и туалет для девочек. Естественно, что на этой почве постоянно возникают конфликты, – рассказала журналистам мать одного из воспитанников Юлия.

По словам женщины, в школе-интернате обучаются порядка 150 несовершеннолетних. Местные, зная о проблемах учреждения, стараются забирать детей на ночь домой, а ребята из других районов находятся в наиболее уязвлённом положении.

– Наша семья проживает в отдалённом районе Волгоградской области. При всём желании нам даже на выходные забрать сына домой обходится в копеечку. И таких родителей очень много. Отдельный вопрос, как со всеми этими сложностями справляются ребята младшего возраста. Им, пожалуй, сложнее всего. Многие практически ничего не видят, – отметила мать.

Со слов родителей, они неоднократно пытались прояснить ситуацию с ремонтом коммуникаций у руководства учреждения, однако хоть сколько-нибудь вразумительного ответа им добиться не удалось.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в комитет образования Волгоградской области, которому подведомственнно ГКУ «Михайловская школа-интернет для детей». Чиновники признались, что проблемы с канализацией в учреждении есть, но проблему с нехваткой уборных и душевых, по данным комитета, здесь удалось решить благодаря внедрению графика.

– Санузел готовится к ремонту, который можно делать только во время каникул – в отсутствие детей. Гигиенические процедуры осуществляются по графику в соответствии с режимом дня. Ситуация находится на контроле руководства школы и регионального комитета образования и науки, – подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Родители в свою очередь отмечают, что в учреждении только закончились весенние каникулы. Они длились с 21 по 31 марта. Однако, по их словам, за десять дней никто не попытался произвести неотложный ремонт.

– Детям теперь ждать до летних каникул? Это какой-то беспредел. Как же ребятам-то жить в таких условиях? Повторюсь, это не просто дети, а дети с инвалидностью, у многих зрение почти на нуле, – добавила Юлия.

Помимо выхода из строя канализации этой весной воспитанники школы-интерната лишись ещё и прачечных услуг.

– Прачечная в интернате – это отдельно стоящее здание. Там специалисты производили стирку и сушку грязных вещей, после чего они возвращались ребятам. Перед весенними каникулами она закрылась. Нам сказали, что её работа была приостановлена из-за коммунальной задолженности, – отметила волгоградка. – По сути, нет нормального доступа к душевым и туалетам. Доступные помещения перегружены. Дети даже умыться спокойно не могут, так ещё теперь постираться можно только дома или в раковине. Но опять же, последних всего несколько на всё учреждение. Да и где сушить вещи? Интернат для этого не приспособлен.

Педагоги интерната с сочувствием относятся к проблемам детей, но сделать ничего не могут. По словам родителей, воспитали также бьют тревогу и просят директора решить коммунальный вопрос, но ситуация по-прежнему никак не сдвигается с мёртвой точки.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» направила запрос в прокуратуру Волгоградской области с просьбой дать оценку сложившейся в интернате ситуации. В настоящее время ведомством организована проверка.

Фото: читателей ИА «Высота 102»

Коллаж: Алексей Костяков