Общество

В Волжском на ул. Пушкина загорелась точка быстрого питания «На углях»

Общество 20.05.2025 09:43
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20.05.2025 09:43


19 мая в Волжском у автозаправки «Топаз» на ул. Пушкина произошло возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, на прилегающей территории загорелась точка общепита.

- Произошло возгорание ларька быстрого питания «На углях». Пострадавших во время ЧП нет. Эвакуация не потребовалась, - уточнил источник редакции.

Отметим, по предварительной информации, пламя вырвалось из-под контроля во время приготовления очередной порции блюд. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнём.

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