В Волжском на ул. Пушкина загорелась точка быстрого питания «На углях»





19 мая в Волжском у автозаправки «Топаз» на ул. Пушкина произошло возгорание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, на прилегающей территории загорелась точка общепита.

- Произошло возгорание ларька быстрого питания «На углях». Пострадавших во время ЧП нет. Эвакуация не потребовалась, - уточнил источник редакции.

Отметим, по предварительной информации, пламя вырвалось из-под контроля во время приготовления очередной порции блюд. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнём.