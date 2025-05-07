Под Волгоградом разыскивают лысого пенсионера с провалами памяти





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области волонтеры более недели ищут 75-летнего Виктора Трейзе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома 28 апреля и до сих пор не вернулся.

Ситуацию, по данным волонтеров, осложняет тот факт, что мужчина страдает потерей памяти.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, лысый, серые глаза.

В день исчезновения Виктор Трейзе был одет в зелено-коричневую куртку, синюю кофту, того же цвета рубашку, черные брюки и черные туфли.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me