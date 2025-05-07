В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются более 10 рейсов

Сегодня, 7 мая, в аэропорту Волгограда наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за ограничений работы авиаузлов в столице и других регионах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную информацию волгоградского аэропорта, из Волгограда пока не могут улететь самолеты в Казань, Санкт-Петербург и Москву - всего 6 рейсов.

Задерживается прибытие 5 рейсов также из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. Отменен один рейс компании «Аэрофлот», который должен был в 16:50 приземлиться в Волгограде, а в 17:50 улететь обратно.

Задержки в расписании наблюдаются 7 мая до 23.00.