Общество

В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются более 10 рейсов

Общество 07.05.2025 17:03
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07.05.2025 17:03


Сегодня, 7 мая, в аэропорту Волгограда наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за ограничений работы авиаузлов в столице и других регионах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную информацию волгоградского аэропорта, из Волгограда пока не могут улететь самолеты в Казань, Санкт-Петербург и Москву - всего 6 рейсов.

Задерживается прибытие 5 рейсов также из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. Отменен один рейс компании «Аэрофлот», который должен был в 16:50 приземлиться в Волгограде, а в 17:50 улететь обратно. 

Задержки в расписании наблюдаются 7 мая до 23.00. 

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