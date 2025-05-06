Поезда на жд вокзале Волгограда 6 мая встретят под песню «День Победы»

Сегодня, 6 мая, на железнодорожном вокзале Волгограда песни военных лет исполнят солисты «Царицынской оперы». Как сообщили V102.RU в ПривЖД, артисты исполнят классические произведения, а также песни военного и послевоенного времени.

- Прозвучат такие известные композиции, как «Беловежская пуща», «Поклонимся великим тем годам», «На Безымянной высоте», «День Победы» и другие, - рассказали в отделении.

Концерт начнется в 11.00.

7 мая праздничный концерт пройдет в зале ожидания пригородного вокзала станции Волгоград-1. Здесь выступит народный творческий коллектив «Пряник».