Полсотни деревьев сакуры высадят в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда в мае появится целая аллея из 50 сакур. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» готово потратить на покупку полсотни деревьев 2 миллиона рублей.

Саженцы вишни мелкопильчатой, согласно документации, размещенной в открытом доступе, оцениваются в среднем в 40 тысяч рублей каждый.

Где именно будут высажены эти деревья, не уточняется. Согласно проекту госконтракта, об этом подрядчику сообщат дополнительно после аукциона. Привезти саженцы сакуры в Волгоград компания – победитель торгов будет обязана в течение двух календарных дней с момента заключения контракта. Результаты объявленного муниципальным предприятием конкурса станут известны 14 мая.

Напомним, что в центре Волгограда в преддверии 9 Мая заметно преобразилась общественная территория по ул. Гоголя. Здесь на месте бывшего незаконного торгового павильона появилась благоустроенная пешеходная зона. Завершилась и реконструкция центральной набережной в Волгограде – накануне результаты работ оценил волгоградский губернатор Андрей Бочаров.