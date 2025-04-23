Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо Казани





В аэропорту Волгограда приземлился самолет, который выполнял рейс по маршруту Сочи-Казань. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани города-героя.





Рейс частной египетской компании AlMasria Universal Airlines был перенаправлен в Волгоград из-за ограничений в аэропорту Казани, которые были введены Росавиацией сегодня, 23 апреля, в 7-30 ч, а сняты в 10-00 ч.





Фото V102.RU (архив)