Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо Казани

Общество 23.04.2025 10:46
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23.04.2025 10:46
В аэропорту Волгограда приземлился самолет, который выполнял рейс по маршруту Сочи-Казань. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани города-героя.
Рейс частной египетской компании AlMasria Universal Airlines был перенаправлен в Волгоград из-за ограничений в аэропорту Казани, которые были введены Росавиацией сегодня, 23 апреля, в 7-30 ч, а сняты в 10-00 ч.
Фото V102.RU (архив)
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