Экс-глава Петрова Вала Кондратенко скончался в Волгоградской области





В Камышинском районе Волгоградской области простятся с Сергеем Кондратенко, возглавлявшим на протяжении трех лет – с 2013 по 2016 годы – город Петров Вал. По сообщению администрации района, он ушел из жизни накануне, 21 апреля, в возрасте 68 лет.

– Администрация Камышинского муниципального района выражает соболезнования семье Кондренко С. А. в связи с его смертью. Он был решительным и энергичным человеком. Светлая память покойному, – говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации.

В администрации района уточняют, что Кондратенко занял пост главы города, уйдя в отставку с военной службы.