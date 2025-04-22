Общество

Экс-глава Петрова Вала Кондратенко скончался в Волгоградской области

Общество 22.04.2025 19:12
0
22.04.2025 19:12


В Камышинском районе Волгоградской области простятся с Сергеем Кондратенко, возглавлявшим на протяжении трех лет – с 2013 по 2016 годы – город Петров Вал. По сообщению администрации района, он ушел из жизни накануне, 21 апреля, в возрасте 68 лет. 

– Администрация Камышинского муниципального района выражает соболезнования семье Кондренко С. А. в связи с его смертью. Он был решительным и энергичным человеком. Светлая память покойному, – говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации.

В администрации района уточняют, что Кондратенко занял пост главы города, уйдя в отставку с военной службы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.04.2025 20:08
Общество 22.04.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 19:47
Общество 22.04.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 18:57
Общество 22.04.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 18:50
Общество 22.04.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 18:16
Общество 22.04.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 18:10
Общество 22.04.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 17:51
Общество 22.04.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 17:50
Общество 22.04.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 16:20
Общество 22.04.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 16:16
Общество 22.04.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 15:39
Общество 22.04.2025 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2025 15:05
Общество 22.04.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 14:12
Общество 22.04.2025 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2025 13:57
Общество 22.04.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2025 13:54
Общество 22.04.2025 13:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
Авиашоу, парад и салют: как Волгоград будет праздновать День ПобедыСмотреть фотографии
19:47
Суд вернул на работу незаконно уволенного из Иловлинской ЦРБ хирургаСмотреть фотографии
19:12
Экс-глава Петрова Вала Кондратенко скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
Московского подрядчика обязали убрать всё нехорошее с памятника Дзержинскому в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:50
300 участников СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва»Смотреть фотографии
18:16
В центре Волгограда в автомобиле службы такси нашли мертвым водителяСмотреть фотографии
18:10
«Хор Турецкого» выступит на набережной Волгограда 9 маяСмотреть фотографии
17:51
Волгоградцы спасают бельчат, осиротевших после несчастного случая на дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Суд лишил волгоградца выплат после гибели сына-участника СВОСмотреть фотографии
16:20
Михаил Грачёв устроил экскурсию для ребят из детдома по экоферме с оленямиСмотреть фотографии
16:16
В Михайловке передумали брать грабительский кредит в 65 миллионовСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде началась подготовка к новому отопительному сезонуСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде ДТП на путях парализовало движение трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
15:05
Пойму под Волгоградом заволокло дымом из-за горящего камышаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде вспоминают имена героев-связистов Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:54
«Союзмультфильм» потянуло на сладкое из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров обсудил с оперштабом безопасность гостей и жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
12:44
Гигантскую свалку ликвидировали в частном секторе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
«Красный октябрь» повышает надежность агрегатов благодаря новому токарному оборудованиюСмотреть фотографии
11:50
У Мамаева кургана в Волгограде за 5 дней высадят голубой еловый лесСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцам на неделю открыли двери на колокольни храмов: публикуем расписаниеСмотреть фотографии
11:18
СК возбудил дело по факту вспашки братской могилы советских воинов под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
На 92-м году жизни умер скульптор Зураб ЦеретелиСмотреть фотографии
11:00
Ароматы Востока и краски Средиземноморья: в Волгограде расцвели церцисы и сакурыСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области в перевернувшемся «УАЗ» погибла женщинаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде ушла из жизни легенда советского спорта Мария ШубинаСмотреть фотографии
10:25
Волгоградским участникам СВО простили долгов на 2,9 млрдСмотреть фотографии
09:45
У каждого третьего простывшего волгоградца нашли гриппСмотреть фотографии
09:43
Волгоградские энергетики завершают строительство энергообъектов в Станице ЛуганскойСмотреть фотографии
09:22
ИИ обнаружил 30 кг подозрительного молока под ВолгоградомСмотреть фотографии
 