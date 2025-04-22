Ароматы Востока и краски Средиземноморья: в Волгограде расцвели церцисы и сакуры

Настоящее буйство ароматов и красок созерцают в эти дни жители и гости Волгограда. В парках и скверах города-героя вовсю цветут не только привычные нам вишни, яблони и сирень, но и диковинные церцисы из Средиземноморья и японские сакуры.





По цветущему ЦПКиО прогулялся фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.





Розово-фиолетовыми цветами здесь окрасилась аллея церцисов. Это небольшое дерево также называют Багряником европейским и Иудиным деревом.





Головокружительные ароматы исходят и от аллеи сакур, которая также зацвела в ЦПКиО. Волгоградцы стараются не только найти время, чтобы насладиться этим очарованием весны, но и запечатлеть эту красоту на фото и видео, чтобы сохранить эти краски на память.























