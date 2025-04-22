Выплаты к пенсии почетным гражданам Волгограда увеличат в два раза

В Волгограде планируют увеличить в два раза ежемесячную выплату почетным гражданам города-героя. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение городской думы.

Так, согласно документу, ежемесячная выплата вырастет с 20 до 40 тысяч рублей. На ее получение имеют право женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет или имеющие инвалидность I и II группы, имеющие звание почетного гражданина города-героя Волгограда и постоянно здесь проживающие. Размер выплаты планируют повысить с 1 мая 2025 года.

В Положении о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда» поясняется, что такая выплата устанавливается в дополнение к мерам социальной поддержки, предоставляемым на федеральном и региональном уровнях.

Напомним, что это звание в Волгограде присваивается с 1970 года и является высшим признанием заслуг перед городом-героем и его жителями, является пожизненным. В списке почетных граждан 45 человек - это прославленные военачальники, фронтовики, общественные и культурные деятели и даже королева Елизавета - супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II, которая удостоена этого звания за организацию помощи Сталинграду в период Второй мировой войны.

В числе современных почетных граждан города-героя - композитор Александра Пахмутова, бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев, председатель городского совета ветеранов Александр Струков, участник Сталинградской битвы Евгений Рогов, российский политик Виктор Зубков, академик РАН Владимир Петров и многие другие.