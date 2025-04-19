В Волжском в пасхальную ночь запускают спецрейсы автобуса №14

В пасхальную ночь с 19 на 20 апреля, после проведения богослужений в храмах Волжского для удобства жителей автоколонна организует дополнительные рейсы автобусов № 14. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, время отправлений ночных автобусов:
- от 37 микрорайона в 02:45, 03:05, 03:25, 03:45, 04:05;
- от Гипермаркета «Магнит» в 02:45, 03:05, 03:25, 03:45, 04:05.
Также в дни празднования Пасхи (20 апреля), Красной горки (27 апреля) и Радоницы (29 апреля) с 8:00 до 16:00 будет организовано движение дополнительных автобусов № 60 и № 62, следующих до городского кладбища, напомнили в мэрии.