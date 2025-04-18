Итоги работы Общества «Динамо» подвели в Москве

Накануне, 17 апреля, в московском культурном центре ФСБ России прошел VI Пленум Центрального совета Общества «Динамо». Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский выступил с докладом «Об итогах работы Общества «Динамо» за 2024 год и задачах на 2025 год», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Делегаты единогласно признали деятельность Общества «Динамо» в 2024 году удовлетворительной. Кроме того, были затронуты организационные вопросы - о подготовке и проведении XXIII Всероссийской отчетно-выборной конференции Общества «Динамо» и об изменениях в составе президиума Центрального совета Общества «Динамо». Региональные организации выдвинули свои предложения по ротации членов президиума, в связи с чем в его составе произошли изменения.
Также на пленуме Анатолий Гулевский впервые вручил новую награду Общества «Динамо» – медаль «За взаимодействие». Ею был отмечен Владимир Каланда - член президиума Центрального совета. Региональным динамовским организациям, отметившим в 2025 году 100-летний юбилей, Анатолий Гулевский вручил сувенирные памятные знаки, символизирующие бесконечность развития динамического движения и крепость его фундаментальных основ.
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев также передал на хранение в фонд спортивного наследия Общества «Динамо» знамя, символизирующее 50-летний Юбилей Центрального совета Общества.
В заключительной части пленума прошло награждение победителей и призеров Спартакиады Общества «Динамо» среди региональных организаций, а также чемпионов всероссийских межведомственных соревнований по стрельбе из БРСО среди руководящего состава ФОИВ РФ.
Фото: Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»