В Волгограде банк едва не оставил без денег бойца СВО

Общество 14.04.2025 10:42
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14.04.2025 10:42
С проблемой блокировки карты столкнулся участник СВО из Михайловки Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарата уполномоченного по правам человека региона, с просьбой помочь в решении этого вопроса обратилась мать военного. Выяснилось, что банк без предварительного уведомления заблокировал банковскую карту для зачисления денежного довольствия. При этом, чтобы ее разблокировать, военнослужащему предложили лично явиться в отделение банка. Что для мужчины, который находится «за ленточкой», было невозможно.
Инициированная волгоградским уполномоченным совместно с представителями отделения по Волгоградской области Банка России и соответствующей кредитной организацией проверка позволила в кратчайшие сроки осуществить снятие ограничения на использование электронной карты для военнослужащего, пояснили в аппарате.
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