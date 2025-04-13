Происшествия

В Волжском ушла с дачи и бесследно пропала 22-летняя девушка

Происшествия 13.04.2025 21:21
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13.04.2025 21:21


В Волгоградской области разыскивают 22-летнюю Дарью Алексееву, которая ушла с дачи 30 марта и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Девушка пропала в СНТ «Садовод» на острове Зеленый. Вполне возможно, что она могла уехать за пределы региона.

Приметы Дарьи: рост 167 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. В момент исчезновения была одета в черную куртку, розовый свитер, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всем, кто видел девушку и может помочь ее найти, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг: Алайне (Светлана) 89195479263, тг @alaene34

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт» 

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