В Волжском ушла с дачи и бесследно пропала 22-летняя девушка

В Волгоградской области разыскивают 22-летнюю Дарью Алексееву, которая ушла с дачи 30 марта и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Девушка пропала в СНТ «Садовод» на острове Зеленый. Вполне возможно, что она могла уехать за пределы региона.
Приметы Дарьи: рост 167 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. В момент исчезновения была одета в черную куртку, розовый свитер, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всем, кто видел девушку и может помочь ее найти, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Инфорг: Алайне (Светлана) 89195479263, тг @alaene34
Фото поискового отряда «ЛизаАлерт»