Сегодня, 13 апреля, агентство ТАСС и другие СМИ сообщили об уходе на 102-ом году жизни ветерана Великой Отечественной войны, знаменитого таджикского журналиста и бывшего тассовца Олега Соболева, передает V102.RU.

- Герой обороны Ленинграда и боев за освобождение Праги, один из старейших корреспондентов республики, более 50 лет проработавший в Таджикском телеграфном агентстве (ныне «Ховар») скончался в кругу семьи в Волгограде, куда переехал из Душанбе несколько лет назад, - сообщила в своем Telegram-канале редакция Sputnik Таджикистан.

Известно, что 3 апреля фронтовик отпраздновал свой 101-ый день рождения.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов выразил соболезнования его семье от всего коллектива агентства.

- От имени всего коллектива информационного агентства России ТАСС примите глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни Олега Дмитриевича Соболева. С глубокой скорбью восприняли в агентстве это трагическое известие, - написал Кондрашов в телеграмме семье Соболева.

Ветеран, прошедший всю войну до Берлина и Праги, был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны I степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма» и другими медалями.

С марта 1959 года Олег Соболев работал в Таджикском телеграфном агентстве - ТаджикТА, которое до 1992 года входило в состав ТАСС.

Фото: Sputnik Таджикистан