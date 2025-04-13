Общество

Не хватает сил? Мэрию Волжского закидали жалобами на проблемы городских кладбищ

Общество 13.04.2025 15:07
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13.04.2025 15:07


Жители города Волжского Волгоградской области в ходе стартовавшего благоустройства на городских кладбищах перед Пасхой оказались недовольны работой организации, обслуживающей погосты. Как стало известно ИА «Высота 102», в адрес мэрии Волжского и непосредственно муниципального предприятия регулярно поступают жалобы от волжан. Недовольны жители города-спутника организацией доступа на кладбища, а также нехваткой тары для сбора ТКО и инвентаря. 


Так, к примеру, на минувшей неделе в адрес администрации поступила жалоба от Юрия Подзорова, который обратил внимание на тот факт, что не смог свободно попасть на кладбище №2,3 на ул. Паромной. 


8 апреля я отправился на кладбище и столкнулся сразу с несколькими проблемами. К удаленным захоронениям не подвозят песок, не хватает воды, а также нет инвентаря для уборки, – озвучил проблему волжанин. 


Как уточнил Юрий, въезд на кладбище осуществляется лишь через одни ворота, вторые, по его словам, были закрыты. Мужчина опасается, что в случае ЧП данное обстоятельство может навредить людям. К примеру, во время пожара на кладбище не заедет техника, а посетители не смогут беспрепятственно покинуть территорию. 


– Такого раньше не было на этом кладбище. Обслуживающей организации не хватает, может быть, сил? – уточняет мужчина, попросивший в своем обращении на имя Игоря Воронина принять срочные меры. 


К слову, на перекрытый въезд обратил внимание и другой житель – Сергей Демченко. С его слов, 9 апреля ему вместе с престарелой матерью пришлось пешком идти от закрытых ворот к открытым. 

– Мама 1938 года рождения, она инвалид, но нас на территорию кладбища не пустили. Это нарушение наших прав, – прокомментировал инцидент волжанин.


Татьяна Матвеева из Волжского в жалобе обратила внимание на стихийные свалки и недоступность контейнерных площадок для мусора. Так, по словам женщины, на всем кладбище на ул. Паромной она смогла разыскать лишь один контейнер для сбора отходов.


Отметим, что содержанием и уборкой городских кладбищ в Волжском в настоящее время занимается МБУ «Комбинат коммунально-бытовых услуг». На имя директора муниципального предприятия, как стало известно ИА «Высота 102», волжане также пишут жалобы накануне Пасхи, указывая на нехватку воды и песка, а также неубранный мусор. 

К слову, за короткий срок существования в МБУ сменилось уже три руководителя, и, по данным источников информагентства в мэрии Волжского, скоро ожидается новая перестановка кадров. 

– С чем связана эта чехарда в ККБУ? Вполне возможно, что с реальными проблемами в виде нехватки средств. А Покрепа Игорь Викторович, настоящий директор МБУ, был судим в 2020 году Краснооктяборским судом Волгограда по ст. 159 ч.2 и ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество) и приговорен к двум годам лишения свободы. Понятно, что судимость уже погашена, но факт, согласитесь, для муниципального предприятия неприглядный, – рассуждают собеседники информагентства.


– Очевидно, что у муниципального предприятия не хватает рабочей силы, техники и средств, чтобы организовать в преддверии Пасхи должным образом работы по уборке территорий, – поделились мнением с ИА «Высота 102» жители Волжского. – Дошло до того, что к благоустройству погостов местные власти стали привлекать бюджетников. Это, кстати, никто и не скрывает. Но в официальных сообщениях их называют почему-то волонтерами.

Нехватка инвентаря, на которую обращают внимание волжане, действительно на данный момент существует на кладбищах Волжского. Согласно сайту государственных заказов, в срочном порядке МБУ «ККБУ» закупает, в частности, металлические ведра в количестве 95 штук и такое же количество лопат – контракты на поставку инвентаря муниципальное предприятие заключило на прошлой неделе с московской фирмой. 


В администрации Волжского, в свою очередь, предупреждая недовольство и жалобы горожан, сообщали на минувшей неделе о том, что на кладбище №4 установлены четыре контейнера для сбора отходов каждый объемом 8 кубометров. А отсутствие достаточного количества воды на кладбище №2,3 объясняли прокладкой водовода. 


Старые трубы меняют на пластиковые, работы выполняются от центрального колодца до входа на кладбище. Протяженность участка составляет порядка 200 метров. Водовод будет запущен после окончания всех технических работ, – сообщалось в релизе мэрии Волжского. 

Проблему с водой на кладбище по ул. Александрова обещают решить наполнением железных бочек.

Напомним, что в Волжском до 4 мая действует ограничение въезда личного транспорта на кладбище № 2, 3. Въезжать на территорию разрешается после 13.00.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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