



Жители города Волжского Волгоградской области в ходе стартовавшего благоустройства на городских кладбищах перед Пасхой оказались недовольны работой организации, обслуживающей погосты. Как стало известно ИА «Высота 102», в адрес мэрии Волжского и непосредственно муниципального предприятия регулярно поступают жалобы от волжан. Недовольны жители города-спутника организацией доступа на кладбища, а также нехваткой тары для сбора ТКО и инвентаря.





Так, к примеру, на минувшей неделе в адрес администрации поступила жалоба от Юрия Подзорова, который обратил внимание на тот факт, что не смог свободно попасть на кладбище №2,3 на ул. Паромной.





– 8 апреля я отправился на кладбище и столкнулся сразу с несколькими проблемами. К удаленным захоронениям не подвозят песок, не хватает воды, а также нет инвентаря для уборки, – озвучил проблему волжанин.





Как уточнил Юрий, въезд на кладбище осуществляется лишь через одни ворота, вторые, по его словам, были закрыты. Мужчина опасается, что в случае ЧП данное обстоятельство может навредить людям. К примеру, во время пожара на кладбище не заедет техника, а посетители не смогут беспрепятственно покинуть территорию.





– Такого раньше не было на этом кладбище. Обслуживающей организации не хватает, может быть, сил? – уточняет мужчина, попросивший в своем обращении на имя Игоря Воронина принять срочные меры.





К слову, на перекрытый въезд обратил внимание и другой житель – Сергей Демченко. С его слов, 9 апреля ему вместе с престарелой матерью пришлось пешком идти от закрытых ворот к открытым.

– Мама 1938 года рождения, она инвалид, но нас на территорию кладбища не пустили. Это нарушение наших прав, – прокомментировал инцидент волжанин.





Татьяна Матвеева из Волжского в жалобе обратила внимание на стихийные свалки и недоступность контейнерных площадок для мусора. Так, по словам женщины, на всем кладбище на ул. Паромной она смогла разыскать лишь один контейнер для сбора отходов.





Отметим, что содержанием и уборкой городских кладбищ в Волжском в настоящее время занимается МБУ «Комбинат коммунально-бытовых услуг». На имя директора муниципального предприятия, как стало известно ИА «Высота 102», волжане также пишут жалобы накануне Пасхи, указывая на нехватку воды и песка, а также неубранный мусор.

К слову, за короткий срок существования в МБУ сменилось уже три руководителя, и, по данным источников информагентства в мэрии Волжского, скоро ожидается новая перестановка кадров.

– С чем связана эта чехарда в ККБУ? Вполне возможно, что с реальными проблемами в виде нехватки средств. А Покрепа Игорь Викторович, настоящий директор МБУ, был судим в 2020 году Краснооктяборским судом Волгограда по ст. 159 ч.2 и ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество) и приговорен к двум годам лишения свободы. Понятно, что судимость уже погашена, но факт, согласитесь, для муниципального предприятия неприглядный, – рассуждают собеседники информагентства.





– Очевидно, что у муниципального предприятия не хватает рабочей силы, техники и средств, чтобы организовать в преддверии Пасхи должным образом работы по уборке территорий, – поделились мнением с ИА «Высота 102» жители Волжского. – Дошло до того, что к благоустройству погостов местные власти стали привлекать бюджетников. Это, кстати, никто и не скрывает. Но в официальных сообщениях их называют почему-то волонтерами.

Нехватка инвентаря, на которую обращают внимание волжане, действительно на данный момент существует на кладбищах Волжского. Согласно сайту государственных заказов, в срочном порядке МБУ «ККБУ» закупает, в частности, металлические ведра в количестве 95 штук и такое же количество лопат – контракты на поставку инвентаря муниципальное предприятие заключило на прошлой неделе с московской фирмой.





В администрации Волжского, в свою очередь, предупреждая недовольство и жалобы горожан, сообщали на минувшей неделе о том, что на кладбище №4 установлены четыре контейнера для сбора отходов каждый объемом 8 кубометров. А отсутствие достаточного количества воды на кладбище №2,3 объясняли прокладкой водовода.





– Старые трубы меняют на пластиковые, работы выполняются от центрального колодца до входа на кладбище. Протяженность участка составляет порядка 200 метров. Водовод будет запущен после окончания всех технических работ, – сообщалось в релизе мэрии Волжского.

Проблему с водой на кладбище по ул. Александрова обещают решить наполнением железных бочек.

Напомним, что в Волжском до 4 мая действует ограничение въезда личного транспорта на кладбище № 2, 3. Въезжать на территорию разрешается после 13.00.

Фото: читатели ИА «Высота 102»