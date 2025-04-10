Общество

Мошенники могут с помощью sim-карты похитить средства с карты

Общество 10.04.2025 11:21
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10.04.2025 11:21


Мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и соцсетям, если sim-карта не защищена цифровым паролем. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает V102.RU.

В случае потери мобильного телефона злоумышленники могут переставить sim-карту в другое устройство и получить доступ к банковским приложениям или социальным сетям. Если же предусмотрительно установить на нее пин-код, то можно избежать взлома и потери денежных средств. 

В полиции также советуют оформлять sim-карту на владельца номера для того, чтобы в случае утери или кражи устройства можно было ее самостоятельно заблокировать и перевыпустить. Если же номер оформлен на третье лицо, сделать это не удастся.

Необходимо также установить на своем смартфоне цифровой или графический пароль, настроить вход по отпечатку пальца или Face ID. Также при потере телефона необходимо активировать функцию поиска устройства. 

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