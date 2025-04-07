Общество

Андрей Бочаров утром 7 апреля отправился по рабочим вопросам в Заволжье

Общество 07.04.2025 10:38
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07.04.2025 10:38


Губернатор Волгоградской области утром 7 апреля отправился в Среднеахтубинский район, где на площадке Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» провел совещание. Как сообщает ИА «Высота 102», основными вопросами для обсуждения стали строительство стрелкового тира, пополнение парка техники современными автобусами, реализация второй очереди развития лагеря «Авангард» с возведением новых корпусов, культурно-творческого центра и бассейна.

В ходе инспекции «Юного ястреба» Андрей Бочаров подчеркнул, что все ранее поставленные задачи здесь выполняются.

– Здесь мы создаем полнокровный центр патриотического воспитания: предусмотрены практически все направления в рамках этой сферы. И создание рабочих мест для участников специальной военной операции также является важнейшим для нас направлением деятельности, – отметил глава региона. Он также добавил, что участники СВО будут принимать непосредственное участие в реализации программ патриотического воспитания молодежи. 

В настоящее время в Заволжье, напомним, уже действует волгоградский филиал всероссийского центра «Воин», региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард», в стадии формирования находится региональный Казачий центр. Проектируется и уникальный для региона крытый стрелковый тир с тремя галереями по 25, 50 и 100 метров на 27 стрелковых мест для стрельбы из пистолетов, пистолетов-пулеметов, гладкоствольных и нарезных ружей, других видов оружия.

Стоит задача создать стрелковую зону, которая может использоваться для подготовки допризывной молодежи и непосредственно для подготовки профессионалов: для тренировок спецподразделений, сотрудников правоохранительных структур, для спортивной стрельбы. Впервые в истории на территории Волгоградской области создается такой объект — важный, очень нужный, – сказал Андрей Бочаров в ходе совещания. – Здесь мы планируем в том числе задействовать участников специальной военной операции уже после выполнения своих задач. Несмотря на определенные объективные трудности, которые здесь были, в этом году объект сдаем в эксплуатацию. 

Напомним, что оборонно-спортивный лагерь «Авангард» был создан меньше года назад в Волгоградской области совместно с Минобороны РФ. Здесь подростки из Волгоградского и других регионов могут пройти специальную спортивную и военную подготовку, обучиться навыкам управления БПЛА. На сегодня здесь в стадии строительства находятся два административно-бытовых модульных сооружения для инструкторов и техперсонала, здания столовой и склада, культурно-творческий центр на 1000 мест  и полевой командный пункт управления полка.

– Полевой пункт управления полка будет непосредственно использоваться для подготовки допризывной молодежи, – уточнил губернатор Волгоградской области. – Объект такого рода строится на территории Волгоградской области впервые. Здесь можно смоделировать любую обстановку, можем проводить занятия по управлению различными видами боя. Мелочей в таких вопросах не бывает — этому должно уделяться особое внимание. Должно быть четкое понимание, что из себя представляют современные боевые действия. 

Добавим, что утром 7 апреля Андрей Бочаров также проинспектировал ход формирования очередной партии груза для передачи в зону СВО. 

– Одна из задач, которая перед нами стоит и которую мы выполняем, – всесторонняя поддержка частей и соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области и выполняющих сейчас задачи в зоне специальной военной операции. Эта работа идет в плановом порядке, и, если брать сегодняшний день, то уже сформирован определенный запас техники, снаряжения, оборудования – все в ближайшее время будет передано в зону СВО, – подчеркнул губернатор. 

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