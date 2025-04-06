В Волжском на фоне похолодания объявили об отключении горячей воды





Жителям Волжского на предстоящей неделе придётся пережить несколько дней без горячей воды. Как сообщает ИА «Высота 102», отключение запланировано на 8 и 9 апреля.

- «Волжские тепловые сети» проведут испытания сетей теплоснабжения. В связи с запланированными мероприятиями с 8 апреля в Волжском будет отключено горячее водоснабжение. Возобновят подачу ресурса до 10 апреля, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Помимо горячей воды в некоторых МКД и даже социальных объектах может исчезнуть и отопление. Однако тепло пропадёт только там, где оборудованы автоматизированные тепловые пункты.

Отметим, ранее редакция сообщала о надвигающемся на регион похолодании. По расчётам синоптиков, оно достигнет максимума как раз 8 апреля. Среднесрочные прогнозы также не оптимистичны, промозглая погода задержится в области как минимум до середины месяца.