Общество

В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгу

Общество 05.04.2025 19:23
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05.04.2025 19:23


В Волгограде лейтенант полиции Марина Грязина по пути на работу спасла от смерти хищную птицу пустельгу. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, у птицы были ранены крылья и находилась в изможденном состоянии.  



Сотрудница полиции не смогла пройти мимо умирающего животного и забрала раненого сокола. Позже она передала его на лечение специалистам из экопарка «Калинин Парк». 

Осмотрев птицу сотрудники парка выявили, что у представителя соколиного семейства были подрезаны крылья. сейчас уже ей ничего не угрожает - она будет находиться в парке под присмотром специалистов экопарка. 

После лечения пустельга будет выпущена снова на волю. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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