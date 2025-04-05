В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгу





В Волгограде лейтенант полиции Марина Грязина по пути на работу спасла от смерти хищную птицу пустельгу. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, у птицы были ранены крылья и находилась в изможденном состоянии.





Сотрудница полиции не смогла пройти мимо умирающего животного и забрала раненого сокола. Позже она передала его на лечение специалистам из экопарка «Калинин Парк».

Осмотрев птицу сотрудники парка выявили, что у представителя соколиного семейства были подрезаны крылья. сейчас уже ей ничего не угрожает - она будет находиться в парке под присмотром специалистов экопарка.

После лечения пустельга будет выпущена снова на волю.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области