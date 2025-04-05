Бочаров поручил привести в порядок памятник Ленину в центре Волгограда





В Волгограде в ходе рабочей поездки по местам благоустройства губернатор Андрей Бочаров поручил привести в порядок памятнику Ленину, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, региональное управление Росимущества объявило о поиске подрядной организации, готовой отреставрировать памятник. На данные работы выделено 12,6 миллионов рублей.

После губернатор прошел от памятника К.К.Рокоссовскому до музея-панорамы «Сталинградская битва» - осенью 2024 года на этом участке стартовали работы по благоустройству. На месте специалисты уже занимаются обустройством проездов и пешеходных зон, детской площадки, монтажом поливочного водопровода, заменой систем электроснабжения.





— Все, что мы наметили выполнить ко Дню Великой Победы, будет завершено и в хорошем качестве. Любая рабочая поездка - это и постановка новых задач. И следующий этап - это работы на нижней террасе набережной. В течение двух-трех месяцев окончательно определимся с объемом. Еще один объект, который требует, на мой взгляд, более пристального внимания - памятник Владимиру Ильичу Ленину. Решение сегодня принято: мы выйдем с ходатайством о передаче объекта с федерального на региональный уровень для того, чтобы мы могли его привести в надлежащее состояние. Это тоже наше историческое наследие, и нам от него отказываться не надо, — отметил губернатор Андрей Бочаров.