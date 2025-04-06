Новость о резком подорожании проезда в автобусах и трамваях в Волжском Волгоградской области продолжает будоражить волжан. Достаточно посмотреть местные паблики, в которых люди бурно обсуждают произошедшее. Гнев, возмущение, грустная ирония и резкие выпады – такая гамма эмоций присутствует в настоящее время в социальных сетях. Жители обвиняют руководство города в неэффективном управлении, предлагают организовать по примеру Волгограда концессии общественного транспорта для привлечения инвестиций и даже призывают совсем отказаться от убыточного трамвая, а рельсы сдать на металлолом. Волжан возмутило в первую очередь то обстоятельство, что проблемы местной автоколонны чиновники решают за счет самих горожан.

Но после ошеломительного известия о повышении стоимости проезда с 35 до 50 рублей многие волжане с надеждой смотрят на частных перевозчиков, веря в то, что у них будет альтернатива, если поездки в маршрутках окажутся дешевле, чем на автобусах и трамваях.

Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с одним из частных перевозчиков, работающих в Волжском, и узнать об их планах. И сразу скажем, хороших новостей и здесь тоже нет.

- Признаюсь, мы сами в шоке от такого резкого повышения. Конечно, стоимость в 35 рублей нас, частников, не устраивала. Можно не говорить, насколько подорожали наши расходы, начиная от топлива и заканчивая запчастями. Нас бы удовлетворило, если бы проезд был 40, максимум – 45 рублей. Но 50 – это слишком много! Разговоры о том, что автоколонна собирается поднимать цены, уже давно шли. А несколько дней назад нас ошарашили в администрации, потребовав побыстрее уведомить мэрию о повышении стоимости проезда до 50 рублей в маршрутных такси. Дело в том, что мы должны делать это за две недели до даты, когда собираемся вводить новые тарифы. Мы были, конечно, удивлены. Но на тот момент не было еще официально опубликовано распоряжение администрации, поэтому мы решили подождать. В понедельник будем собираться, решать, но, к сожалению, у нас вариантов нет – мы будем вынуждены сравнять стоимость проезда с автобусами и трамваями, - поделился собеседник информагентства Александр.

По словам предпринимателя, если проезд в маршрутках будет меньше, чем в муниципальном транспорте, в работе перевозчиков могут возникнуть проблемы.

- Недавно мы больше года судились с администрацией города после того, как чиновники нечестно провели конкурс на организацию пассажирских перевозок. В итоге мы выиграли, но, скажу вам, долгое время мы жили в напряжении и не были уверены, сохраним ли мы свой бизнес. Сейчас на полгода нам обещают продлить свидетельства на право перевозок, а потом будет новый конкурс. Представьте, сейчас мы сделаем стоимость проезда меньше, чем на муниципальном транспорте, пассажиры перейдут к нам, а автобусы и трамваи будут ходить пустыми? Думаете, нам это простят? – вопрошает Александр.

По мнению собеседника, администрация города «сильно перегнула палку» с новыми тарифами.

- У всех у нас есть родители, дети, родственники, которые пользуются общественным транспортом. Это очень ударит по семейным бюджетам, особенно в семьях, где дети школьники или студенты. Да, немного надо было повысить. Но не так радикально. Сейчас администрация оправдывается, мол, у них не было выбора, область не давала финансирование. Слушайте, так, значит, наши чиновники не умеют работать с областью. Почему в Волгограде есть новые автобусы и трамваи, а у нас по рельсам такие ведра ездят, что в них заходить страшно? Люди в чем виноваты? – продолжает рассуждать Александр.

Предприниматель признался, что уже сегодня, на следующий день после новости о повышении проезда в автобусах и трамваях, пассажиры срывают зло на водителях.

- Народ, действительно, в бешенстве. Говорят, не будем ездить вообще, купим велосипеды, будем ходить пешком. Как будто водители в чем-то виноваты! Я думаю, что, действительно, отток пассажиров какое-то время будет наблюдаться. К лету он и так снижается. А в хорошую погоду люди, и вправду, наверное, лучше пройдутся пешком. Заплатить 100 рублей за поездку туда-сюда – это, правда, дорого, - заключил Александр.

Таким образом, повышение проезда в маршрутках Волжского ориентировочно может произойти ближе к 20 апреля. Новые тарифы на автобусы и трамваи начнут действовать уже с 10 апреля. Такое решение, напомним, накануне, 4 апреля, приняли власти Волжского, объяснив это финансовыми проблемами муниципального предприятия.

Фото V102.RU