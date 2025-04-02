Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьников

Общество 02.04.2025 10:15
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02.04.2025 10:15
В «Детском музейном клубе» музея-заповедника «Сталинградская битва» прошли патриотические мероприятия, позволившие юным волгоградцам по-новому взглянуть на прошлое. Школьники младших классов приняли участие в мастер-классах «По следам Мишки и Машки», «Летопись о герое» и «7 чудес России». Старшеклассники и студенты погрузились в события Великой Отечественной войны через квест с элементами дополненной реальности «Истории непокорённого Сталинграда».
Напомним, «Детский музейный клуб» появился в Волгограде благодаря победе в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа» и стал площадкой для проведения мероприятий, нацеленных на патриотическое воспитание детей и молодежи. Новое пространство было открыто в конце прошлого года и быстро стало местом, где школьники могут не только узнать больше об истории, но и почувствовать ее через интерактивные занятия.
– Развивать города ответственности, создавать новые пространства для социальной, культурно-досуговой, образовательной и других сфер деятельности – это стратегическая линия компании, главный вектор которой определил более 20 лет назад основатель Олег Дерипаска, – отметили авторы конкурса проектов.
По словам заведующего экскурсионно-просветительским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва», сегодня клуб пользуется популярностью у школьников и дает детям уникальную возможность изучать историю не в привычных классных стенах, а через живое общение и творчество.
– Раньше в музее не было отдельного пространства для детских групп, а теперь у нас разработано девять программ, которые с каждым месяцем привлекают все больше ребят, – рассказал Иван Хомицевич. – Мы видим, как им это интересно – и это главный показатель того, что клуб действительно нужен.
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