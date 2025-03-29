12-летний волгоградец спел на сцене с легендарным Владимиром Кузьминым

Фото предоставлено читателем V102.RU
Общество 29.03.2025 16:44
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29.03.2025 16:44
Фото предоставлено читателем V102.RU
Юный волгоградец покорил своим талантом легендарного гитариста и мультиинструменталиста Владимира Кузьмина. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые на днях посетили концерты народного артиста РФ, прошедшие в Доме офицеров и в ДК «Химик» в городе-герое, на выступления Владимира Кузьмина был приглашен 12-летний Кирилл Колесников.
Кирилл, несмотря на свой юный возраст, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, он сам сочиняет и исполняет свои песни.Владимир Кузьмин – один из его любимых исполнителей. Вдохновленный творчеством кумира, Кирилл написал песню «Взлет», которую он посвятил легендарному музыканту. И исполнил ее под овации зрителей на сцене с любимым артистом.
Фото предоставлено читателем V102.RU
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