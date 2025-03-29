В Урюпинске скончалась бывший директор лицея Валентина Вавилова

Печальное известие о смерти заслуженного учителя РФ пришло из Урюпинска Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в лицее, на 81-м году жизни 28 марта скончалась Валентина Ивановна Вавилова, ветеран педагогического труда.
Валентина Ивановна возглавляла учебное заведение с 1987 по 2009 годы. Более 40 лет жизни Валентина Ивановна посвятила педагогической профессии. Ее неустанная работоспособность, мудрость, управленческое мастерство и преданность выбранному делу позволили ей сделать лицей одним из ведущих образовательных учреждений не только города Урюпинска, но и всей Волгоградской области, вспоминают ее коллеги.
Церемония прощания с заслуженным учителем РФ пройдет в Урюпинске 31 марта.
Фото администрации Урюпинска