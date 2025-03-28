Общество

Подозрительную молочку нашли в Волгоградской области

Общество 28.03.2025 13:40
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28.03.2025 13:40


Произведенные из неизвестного сырья сметану и творог выявили сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения вскрылись на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области.

- Установлено, что ветеринарным специалистом оформлены производственные сертификаты на сметану (7 литров) и творог (7 кг) без указания сырья, из которого изготовлена продукция, что говорит о нарушение прослеживаемости пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения, - рассказали в ведомстве.

Также на предприятии был оформлен производственный сертификат на 15 литров коровьего молока без справки, подтверждающей безопасность этой продукции. 

Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.

Фото из архива V102.RU

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