Происшествия

«Предположительно был пьян»: в полиции рассказали о задержании в Иловле вооружённого ножом мужчины

Происшествия 28.03.2025 08:57
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28.03.2025 08:57


В полиции рассказали о задержании в Иловле Волгоградской области агрессивного мужчины, вооружённого ножом. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», прохожий с холодным оружием в руках перепугал местных жителей, которые поспешили вызвать наряд полиции.

- Вечером 27 марта 2025 года в отдел МВД России по Иловлинскому району поступило сообщение от граждан о том, что на ул. Буденного находится вооружённый ножом мужчина, который ведёт себя агрессивно. На место были направлены наряды полиции, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее в Telegram-каналах получило распространение видеозапись задержания. Мужчину обезоружил один из первых прибывших на место полицейских, после чего ему помогли несколько человек в штатском.

Отметим, во время инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, нарушить правопорядка мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Волгоград / t.me

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