Общество 27.03.2025 15:38
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27.03.2025 15:38
26 марта в Советском районе Волгограда на площадке школы №140 посёлка Горьковский специалисты регионального оператора по обращению с отходами провели просветительскую акцию «Школа экологической грамотности». Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло среди младшеклассников и было посвящено рациональному использованию пластика, а также опасности его микрочастиц для человека.
– Этот просветительский проект мы запустили в 2024 году. На сегодняшний день он охватил уже более 20 тыс. юных волгоградцев. Уроки проводятся на площадках образовательных учреждений, где мы организуем по пять тематических занятий. Это вводный урок о сфере обращения с отходами и четыре занятия, посвящённые особенностям разных видов вторичного сырья, – рассказала журналистам руководитель пресс-службы компании «ЭкоЦентр» Анна Романова.
Отличительная особенность такого рода просветительских мероприятий – это наглядность и лёгкость подачи материала.
– Мы совмещаем как теоретическую часть, так и практическую. Для этого на занятиях проводим разного рода опыты и эксперименты, – добавила руководитель.
Сегодняшняя встреча с младшеклассниками была посвящена пластиковым отходам. Ученики узнали о создании первых образцов пластика в 1855 году и о том, что сейчас существует семь видов пластмассы.
Каждый вид имеет свои особенности и ограничения по сферам применения. Однако все они массово встречаются в повседневной жизни.
– К примеру, с ПП-пластиком, так называемой «пятёркой», сталкивался каждый. Все продукты питания упаковываются в него. Это крупы, макаронные изделия, шоколадки, печения. Мы используем многоразовые контейнеры – они также изготавливаются из ПП-пластика. Однако зачастую мы сталкиваемся и с его комбинированным применением. Самый наглядный пример – это пластиковая бутылка. Сама ёмкость изготовлена из ПЭТ-пластика, имеющего маркировку «1», крышка и колечко это уже – ПНД-пластик «2», а наклеенная сверху этикетка – ПП-пластик «5», – отметила специалист пресс-службы компании Алина Пешикова.
При этом нерациональное использование пластика таит в себе риски для здоровья человека. Так, специалисты рекомендуют не использовать пластиковые разделочные доски из-за того, что частички материала неизбежно попадают в пищу, а затем и в организм человека, где постепенно накапливаются, оказывая ощутимое влияние. Схожая ситуация и с чайными пакетиками.
– Мы всё время куда-то спешим, торопимся. Многие для экономии времени заваривают чай в так называемых бумажных пакетиках. Но как мы уже разбирали с ребятами на предыдущих занятиях, бумага мгновенно раскисает в воде. Использовать её для заварки чая невозможно. Поэтому тот самый похожий на бумагу пористый материал, в котором расфасован чай – это не что иное, как тот же пластик. Из-за особенности своей структуры при заваривании он выделяет в стакан порядка 16 млн микрочастиц, – подчеркнула заместитель руководителя пресс-службы регоператора Анастасия Сергеева.
Чтобы наглядно показать ребятам выделение микропластика в воду сегодня во время занятия представители «ЭкоЦентра» привезли мощный микроскоп.
– Мы провели эксперимент, в рамках которого на глазах у ребят взяли две стеклянные ёмкости. В одной из которых заварили чайный пакетик, предварительно освобожденный от заварки, в другой, просто налили кипячённую воду, как контрольный раствор. После мы из этих жидкостей взяли по капле, которые подробно изучили под увеличением, – продолжила заместитель руководителя пресс-службы.
В результате ребята смогли своими глазами увидеть частицы микропластика, которые ежедневно попадают в их организм после употребления чая из пакетиков.
Для снижения такого рода негативного воздействия специалисты рекомендуют отказаться от заваривания чайных пакетиков в пользу напитков из заварника.
Отметим, этот урок стал для учеников школы №140 заключительным. В конце ребятам были вручены сертификаты об окончании «Школы экологической грамотности» экологопросветительского проекта компании «ЭкоЦентр».
Фото и видео: ИА «Высота 102» / Алексей Костяков
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