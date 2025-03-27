Общество

В Волгограде возобновят переправу по маршруту «Волгоград — Островная»

Общество 27.03.2025 12:20
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27.03.2025 12:20


28 марта в Волгограде будет запущен третий речной маршрут. Как сообщает ИА «Высота 102», власти обещают возобновить работу трамвайчика по направлению «Волгоград — Островная».

- Теплоходы будут курсировать три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям, выполняя четыре рейса в день. Так, со стороны речного порта теплоходы отправятся в 08:30 и 17:00, в обратном направлении — в 09:30 и 18:00, — уточнили в пресс-службе администрации города.

С началом дачного сезона муниципалитет обещает нарастить количество рейсов переправ. Так, в апреле по маршруту «Волгоград — Культбаза» суда будут курсировать пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника.

Отметим, открытие других муниципальных речных направлений власти связывают с прохождением весеннего паводка.

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