«Теперь в оранжевых тонах»: на севере Волгограда завершается реконструкция важной котельной

«Концессии теплоснабжения» завершают капитальный ремонт котельной квартала 412 в Волгограде. В какой стадии сегодня находится реконструкция этого важного для северных районов города объекта, увидели журналисты ИА «Высота 102», посетившие котельную на улице Гороховцев.





Объект коммунальной инфраструктуры уже давно нуждался в обновлении - он был введен в эксплуатацию в 70-х годах.





Сегодня котельная квартала 412 обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 125 многоквартирных домов, 13 детских садов, 9 учебных заведений, 7 медицинских учреждений, а также более 40 прочих потребителей.





Работы здесь кипят, можно сказать, на всех направлениях. На территории котельной укладывают асфальт и устанавливают новый забор, под который, как говорится, не подкопаешься – все делается в соответствии с правилами антитеррористической безопасности.





Специалисты приступили также к монтажу новых витражей, которые окончательно сформируют внешний облик котельной. Фасад здания еще осенью окрасили в корпоративные цвета «Концессий теплоснабжения». Тогда же обновили и кровлю.





Почти завершены работы и в самом «сердце» объекта - в котельном зале. Специалисты провели так называемую обмуровку котлов, которые покрыли современной теплоизоляционной краской, что позволит уменьшить потери тепла.





Также новую теплоизоляцию смонтируют на трубопроводе, который проходит по территории котельной.





При реконструкции котельной особое внимание было уделено комфорту и удобству работающих здесь сотрудников. Обновлены женская и мужская раздевалки – здесь уже установлены новые шкафчики для одежды, а скоро поставят стиральные и сушильные машины. В душевых и санузлах меняют плитку, а ранее в этих помещениях заменили все трубы.





Уютной станет и комната для приема пищи. После завершения отделочных работ в кухне установят новый кухонный гарнитур, закупят бытовую технику.





Уже закончен ремонт в рабочих кабинетах – там появились новая мебель и офисное оборудование.





- В этом году мы работаем над улучшением условий труда не только персонала котельной 412, - рассказал заместитель генерального директора, главный инженер «Концессий теплоснабжения» Алексей Гуляев. – Параллельно ведется капитальный ремонт котельных кварталов 82 и 109 в Ворошиловском районе. В целом в этом году будут улучшены условия труда более 100 сотрудников.





Напомним, задачу по улучшению условий труда на своих объектах «Концессии» проводят с 2023 года по поручению главы региона. Уже обновлена котельная квартала 207. Там привели в порядок крышу, кабинеты, заменили инженерные коммуникации, заасфальтировали территорию. Работу по модернизации объектов в компании намерены продолжить.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU