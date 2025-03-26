Общество 26.03.2025 20:19
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26.03.2025 20:19
В Руднянском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с погибшим на СВО местным жителем. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, Роману Неволенко было 42 года.
Он служил в должности радиотелефониста штурмовой роты 242 МСП. Погиб воин 8 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.
Похоронят жителя Рудни 27 марта. Прощание состоится в РЦКД «Современник».
Фото Подслушано Рудня VK.com
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