Под Волгоградом похоронят погибшего под Курахово 23-летнего Максима Гончарова

Сегодня, 26 марта, в Новоаннинском районе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Максима Гончарова с позывным «Спица». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», воину было всего 23 года.
Максим с 14 лет воспитывался в детском доме, закончил училище по профессии штукатур-маляр. В ноябре 2024 года подписал контракт с Минобороны России.
На первое боевое задание молодой человек ушёл 13 января 2025 года, а чуть позже, 20 января, погиб на кураховском направлении, в боях в селе Дачное от тяжелого ранения и потери крови. Его не успели довезти до госпиталя…
Максим Гончаров представлен к ордену Мужества посмертно.
У Максима остались жена, трехлетняя и годовалая дочки и несовершеннолетние брат и сестра.
После отпевания похоронят героя в хуторе Вихляевском.
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