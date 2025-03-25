Ветеранам в Волгоградской области к 9 мая выплатят по 80 тыс. рублей

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Волгоградской области, в связи с празднованием 80-летия Победы получат по 80 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, постановление о единовременных выплатах подписал губернатор Андрей Бочаров.

Согласно документу, по 10 тысяч рублей также будет направлено постоянно проживающим в Волгоградской области лицам, работающим на объектах противовоздушной обороны; награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; труженикам тыла; награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданного фашистами и их союзниками; супругам погибших (умерших) участником и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.

Комитету соцзащиты населения Волгоградской области поручено произвести указанные выплаты. Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора Ларису Савину.

Напомним, что в Волгоградской области по случаю памятной даты организуют 130 официальных мероприятий. В мае город-герой ожидает наплыв туристов и приезд официальных делегаций из российских регионов и дружественных России стран.

Фото из архива V102.RU