Общество

Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 Мая

Общество 19.03.2025 13:04
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19.03.2025 13:04


В Волгограде сегодня, 19 марта, прошло обсуждение предстоящих праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров сообщил, что всего в регионе по случаю памятной даты организуют 130 официальных мероприятий. Напомним, что первые уже прошли на территории «Юного Ястреба» под Волгоградом. 

– В региональном плане учтены и поэтапно реализуются более 130 официальных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, а в целом по всем муниципальным образованиям Волгоградской области реализованы и далее запланированы к реализации более тысячи памятных, торжественных и праздничных мероприятий и синхронизированных с ними проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципальных образований и Волгоградской области в целом, – сообщил Андрей Бочаров. – Основными героями и участниками празднования, безусловно, является Поколение Победителей – наши фронтовики, ветераны, труженики тыла, жители осажденного Сталинграда. И, конечно, потомки Поколения Победителей – участники специальной военной операции, которые уже в наши дни с оружием в руках защищают наше Отечество от современных фашистов и нацистов. 

По словам губернатора, в Волгограде в мае ожидают наплыв туристов и приезд официальных делегаций из российских регионов и дружественных России стран. 

Вопросы комплексной безопасности планируется рассмотреть в ближайшее время на совместном заседании оперштаба и антитеррористической комиссии.

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