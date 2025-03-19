Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 Мая





В Волгограде сегодня, 19 марта, прошло обсуждение предстоящих праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров сообщил, что всего в регионе по случаю памятной даты организуют 130 официальных мероприятий. Напомним, что первые уже прошли на территории «Юного Ястреба» под Волгоградом.

– В региональном плане учтены и поэтапно реализуются более 130 официальных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, а в целом по всем муниципальным образованиям Волгоградской области реализованы и далее запланированы к реализации более тысячи памятных, торжественных и праздничных мероприятий и синхронизированных с ними проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципальных образований и Волгоградской области в целом, – сообщил Андрей Бочаров. – Основными героями и участниками празднования, безусловно, является Поколение Победителей – наши фронтовики, ветераны, труженики тыла, жители осажденного Сталинграда. И, конечно, потомки Поколения Победителей – участники специальной военной операции, которые уже в наши дни с оружием в руках защищают наше Отечество от современных фашистов и нацистов.

По словам губернатора, в Волгограде в мае ожидают наплыв туристов и приезд официальных делегаций из российских регионов и дружественных России стран.

Вопросы комплексной безопасности планируется рассмотреть в ближайшее время на совместном заседании оперштаба и антитеррористической комиссии.