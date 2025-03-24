Соцфонд обязали вернуть волгоградцу 3,3 млн рублей за утонувший в Волге протез

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал Отделение Социального фонда России по региону компенсировать инвалиду 3,3 миллиона рублей за потерянный во время плавания протез. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, волгоградец потерял модульный протез бедра с микропроцессорным управлением в Волге в августе 2023 года. Инвалид обратился в Соцфонд по вопросу замены этого высокотехнологичного индивидуального изделия, но ему отказали.

Мужчина оплатил новый протез из собственных средств и снова обратился в Соцфонд, но уже за компенсацией. Ему снова отказали. Тогда инвалид сообщил о нарушении своих прав в прокуратуру. Ведомство в свою очередь обратилась в суд, который встал на сторону инвалида.