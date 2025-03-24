Происшествия

Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полиции

Происшествия 24.03.2025 12:09
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24.03.2025 12:09


В Волгограде житель Дзержинского района вонзил нож в спину защитнику супруги, после чего сдался добровольно полиции. Драма разыгралась в мае 2024 года, а сегодня, 24 марта, мужчина выслушал приговор суд. 

Как следует из материалов уголовного дела, осужденный за убийство Роман Р. злоупотреблял алкоголем, несмотря на то, что был женат и воспитывал двоих детей вместе с супругой. 24 мая женщина на улице встретила двоих своих знакомых и пожаловалась им на свою нелегкую долю. А когда вернулась домой и застала мужа снова в непотребном виде, позвонила друзьям и попросила приехать. 

27 мая 2024 года, в вечернее время  Елена Б. отправилась в гости к своей подруге. По пути она встретила ранее ей знакомых Рамиза Т. и Рустама Г., которым пожаловалась на своего супруга и его поведение.

– Елена Б. стала собирать вещи мужа и позвонила своим знакомым Рамизу Т. и Рустаму Г., попросив их прийти к ней, так как боялась агрессивного поведения супруга. Знакомые Елены Б., появившись на пороге квартиры, просили Романа Б. не трогать супругу и покинуть жилище. Однако Роман Б. отказался уходить, зашел на кухню и взял кухонный нож, которым стал угрожать мужчинам. Когда же знакомые Елены Б. направились к выходу из квартиры, Роман Б. нанес один удар ножом в спину Рамизу Т., – сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Волгограда. 

Раненный Рамиз Т. успел покинуть подъезд, дойти до детской площадки, где и умер от полученного ранения. 

– Приехавшим на место преступления сотрудникам правоохранительных органов Роман Б. добровольно сдал нож и признался в содеянном, – сообщает волгоградский суд.

Суд счел, что убийство не было преднамеренным и признал волгоградца виновным в за причинении вреда, повлёкшего по неосторожности гибель потерпевшего. По ч. 4 ст. 111 УК РФ ему назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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