Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякоти

Общество 24.03.2025 10:20
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24.03.2025 10:20
Странные манипуляции с мясом обнаружил Россельхознадзор на площадке производителя из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный врач оформил электронные ветеринарные документы на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, из 22 кг свинины, судя по документам, была изготовлена шейка свиная в количестве 30 кг, что фактически невозможно.
Ведомство зафиксировало факты нарушения закона о качестве и безопасности пищевой продукции, а также прослеживаемость продукции.
Оформленные документы на продукцию аннулированы, а предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
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