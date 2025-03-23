Общество

Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в Волгограде

Общество 23.03.2025 18:27
0
23.03.2025 18:27


23 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», вспыхнул камыш рядом с гаражным кооперативом и заправкой «Газпром» по адресу ул. Маршала Ерёменко, 35Б. Разгул стихии очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, горит сухой камыш на склоне вдоль гаражных боксов. Пламенем объят участок протяжённостью порядка 250 метров.

- Пламя было оперативно локализовано. Угрозы для жилых домов или каких-либо построек нет. Расчётами 2-й ПСЧ пожар был полностью ликвидирован в 18:00 на площади 2000 кв. метров, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, ранее сегодня автолюбителей напугала стена дыма у федеральной автотрассы в районе Калача-на-Дону. Тогда специалисты уточнили, что никакого пожара нет, а властями организован контролируемый отжиг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 19:33
Общество 23.03.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 17:27
Общество 23.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 15:34
Общество 23.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 14:39
Общество 23.03.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 14:09
Общество 23.03.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 12:59
Общество 23.03.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 08:22
Общество 23.03.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:31
Общество 22.03.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:27
Общество 22.03.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:09
Общество 22.03.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 19:13
Общество 22.03.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:58
Общество 22.03.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:45
Общество 22.03.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:05
Общество 22.03.2025 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Гандболистки «Динамо-Синары» уверенно победили в МайкопеСмотреть фотографии
20:51
«Привычные вещи воспринимаем за чудо»: лектор планетария — о самых частых вопросах горожан и возвращении астрономии в школыСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде на Дар-Горе произошла массовая авария с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого закатаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Академик Ряднов объяснил, почему провалилась программа ОСВВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Аварийный манёвр: власти Волжского по суду отселяют 85-летнюю пенсионерку в разрухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской частиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Не состоялся почти каждый второй рейс: в Волгограде перевозчика оштрафуют за срыв графика автобуса №21Смотреть фотографии
14:39
«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографииСмотреть фотографии
14:09
В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
12:59
«А что это вы здесь делаете?»: смотрим, как готовят Волгоград к главным событиям и гостям годаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде неисправная «Лада» устроила «фаер-шоу» на ул. БыковаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Не удержали ничью: волгоградский «Ротор» обидно проиграл в ХабаровскеСмотреть фотографии
10:36
Насильника троих школьников разыскивает СК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде «ВАЗ» влетел в прицеп у остановки ЖБИСмотреть фотографии
09:21
Скелет обнаружили в поле: подробности гибели пропавшего 2 года назад волгоградцаСмотреть фотографии
08:22
Представленного к ордену героя СВО Александра Димитрова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:22
Минобороны: в Волгоградской области отразили налёт трёх БПЛАСмотреть фотографии
07:07
Росавиация сняла в Волгограде запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы победили в Чемпионате по комплексному единоборству ФСИН РФСмотреть фотографии
20:31
«Найти крупного и вкусного сейчас все сложнее»: биолог рассказал, почему волжский рак становится местной экзотикойСмотреть фотографии
20:27
В центре Волгограда завершается снос бывшего «МАНа»Смотреть фотографии
20:09
В Волгограде спасают орлана с простреленной головойСмотреть фотографии
19:13
Уволенный директор школы №123 устроился простым учителем в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Волгоградцам назвали вакансию с зарплатой до 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
 