Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в Волгограде





23 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», вспыхнул камыш рядом с гаражным кооперативом и заправкой «Газпром» по адресу ул. Маршала Ерёменко, 35Б. Разгул стихии очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, горит сухой камыш на склоне вдоль гаражных боксов. Пламенем объят участок протяжённостью порядка 250 метров.

- Пламя было оперативно локализовано. Угрозы для жилых домов или каких-либо построек нет. Расчётами 2-й ПСЧ пожар был полностью ликвидирован в 18:00 на площади 2000 кв. метров, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, ранее сегодня автолюбителей напугала стена дыма у федеральной автотрассы в районе Калача-на-Дону. Тогда специалисты уточнили, что никакого пожара нет, а властями организован контролируемый отжиг.