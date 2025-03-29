Общество

«Ругаться не перестали. Но ушли в домовые чаты»: волгоградцы – о бесконечном ремонте соседей

Общество 29.03.2025 17:15
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29.03.2025 17:15


Ремонт в квартире соседей страшит многих волгоградцев куда больше своего собственного. Такой уж он непредсказуемый и долгоиграющий. Что делать, если «тяжелый металл» со звуком перфоратора, дрели и болгарки стали вашей повседневностью? Реально ли договориться с мастерами о «тихом часе»? И какая ответственность предусмотрена для тех, кто готов работать в поте лица, не обращая внимания на время? Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота102». 

Как никто другой о прелестях соседского ремонта знают жители новостроек. Наталья одной из первых заселилась в только что сданную четырехэтажку Советского района и вскоре по одним лишь только звукам открыла для себя все тонкости и нюансы строительных работ. 

- Чужих ремонтов на моем счету было штук семь, если не больше. Я стараюсь относиться к ситуации достаточно терпимо – сами же «плавали», - рассказывает волгоградка. – Но, если по всем законам подлости шумные работы начинались во время дневного сна ребенка, приходилось идти и разговаривать. Кто-то из строителей понимающе кивал и действительно делал паузу, а кто-то разбивал все аргументы весомым: «И что?». После пяти лет жизни в новом доме мы задумались о переезде и подошли к вопросу уже со знанием дела. Одним из важных условий для нас стал возраст дома – не меньше 3-4 лет. 

Впрочем, мечты о «тихой гавани» нередко лелеют и жители уже давно построенных высоток. С такой историей столкнулась жительница Дзержинского района Людмила. Едва ли не каждый вечер ее мастеровитый сосед включает дрель или берет в руки молоток. По словам соседей, в своей квартире мужчина собирает клетки для домашних животных. 

– В старой кирпичной пятиэтажке я никогда не слышала посторонних звуков от соседей. Знакомые рассказывали про вечных «мастеров-ремонтников», которые постоянно что-то штробят, дрелят, прибивают, но все это казалось таким далёким.  Сменив квартиру, я быстро оценила все прелести панельных конструкций, – говорит Людмила. – Теперь слышу буквально все – и подробности семейных разборок, и прочую «бытовуху». Самое неприятное, что надо мной живет тот самый сосед из разряда «самоделкиных». В любое время, чаще, конечно, в вечернее, нас оглушает шум непрекращающегося ремонта. Частенько эта какофония слышится и по выходным дням. Когда всеобщее терпение заканчивается и с какой-нибудь стороны раздаётся стук по железным батареям, ремонтные работы моментально прекращаются. Интересно, закончатся ли они насовсем? 


Встречи с соседями, уставшими от ремонтного шума, мастер Николай называет одной из неотъемлемых деталей своей работы. 

– Когда мы заходим на новый объект, то сразу спрашиваем заказчика – предупредил ли он соседей? Если нет, то просим сходить к людям, которые живут на этаж выше и ниже, узнать их ситуацию. Может, у кого-то есть маленькие дети, – уточняет Николай. – Если же к нам все-таки стучатся люди, стараемся не идти на конфликт. Сглаживаем острые углы, пытаемся пойти навстречу. Честно говоря, получается не всегда. Некоторые люди целенаправленно разжигают ссору. Таким плохо все – хоть громко, хоть тихо. Мы для них что-то вроде громоотвода. Их все раздражает и бесит, и они находят повод выплеснуть эмоции. В этом случае единственный выход – закрыть дверь. А что остается? Знаете, что еще удивляет? Выборочный подход. Видя перед собой адекватного мастера, который говорит спокойным тоном и идет на уступки, люди «разгоняются» и быстро переходят на крик. Но в случаях, когда дверь им открывает злой, мохнатый, бородатый дядя с сигаретой в зубах и с прищуренным глазом, желания кричать становится меньше. 

Все чаще недовольные ремонтом волгоградцы заменяют живой разговор с мастером на эмоциональные сообщения в домовых чатах. 

– Люди уже даже вживую не ругаются. Пишут в домовой чат, – улыбается Николай. – Недавно заказчик говорит: «А что, какие-то шумные работы были?». Мы же на тот момент уже все их завершили. Оказывается, что кто-то из соседей написал: «Можно не шуметь? Нас достал ваш ремонт». Интересно, что некоторые из таких скандалистов и сами только недавно закончили отделку квартиры. Но ведь их работы можно было потерпеть… Одним словом, все зависит от людей. В том числе и от мастеров. Скажу честно – не все мои коллеги хотят решать конфликт. Некоторые откровенно плюют на все: «Мне надо долбить, и все тут». Хоть ругайся, хоть нет. Бесполезно. 

Кодекс Волгоградской области об административных правонарушениях «связывает» руки рабочих только в вечернее время – с 22:00 до 7:00. «Тихого часа», который установлен в некоторых соседних областях, в регионе не предусмотрено. 

Штрафы для тех, кто готов трудиться буквально без перерыва, относительно невелики – от одной до трех тысяч для граждан, от пяти до десяти тысяч – для должностных лиц и от пятнадцати до двадцати тысяч – для юридических лиц. 

Для привлечения соседа к ответственности жильцы вызывают полицию. Составленный протокол сотрудники правоохранительных  органов передают в территориальную комиссию, которая и вызывает собственника для внесения решения. 

Не так давно корреспонденты ИА «Высота102» рассказывали историю Светланы Кучминой, пережившей не затянувшийся ремонт соседей, а настоящий музыкальный террор. Женщина вынужденно слушала громкую музыку с 7 утра и до 10 вечера благодаря «изобретательности» ее соседа. Светлана считала, что таким образом мужчина хотел выжить ее из трехкомнатной квартиры, чтобы завладеть всей жилплощадью. Множественные обращения возымели эффект далеко не сразу. Однако в конце февраля женщина порадовала новостью о воцарившейся в квартире тишине.

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