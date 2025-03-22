В Волгограде спасают орлана с простреленной головой

В волгоградском приюте «Птичий остров» борются за жизнь орлана, которого подстрелили в Астраханской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в приюте, неравнодушные люди заметили раненую птицу в Камызякском районе. Орлан сидел около реки в труднодоступном месте.

Когда о попавшей в беду птице узнала руководитель волгоградского приюта Алина Ерина, она бросила клич с просьбой помочь в доставке орлана в Волгоград, и такие добрые люди нашлись. Однако же, волонтерам пришлось нелегко – орлан пытался взлететь, но падал в воду. Чтобы достать его, одной из женщин пришлось зайти в реку.

В Волгограде орлана осмотрели. Выяснилось, что у него ранение головы дробью. Птица потеряла один глаз.

Теперь новому питомцу «Птичьего острова» предстоит операция для извлечения дроби из головы после того, как его состояние стабилизируется. Самостоятельно орлан принимать пищу пока не может. Однако накануне он смог взобраться на пенек. Волонтеры воспринимают это уже как маленькую победу.

Фото: «Птичий остров» /t.me