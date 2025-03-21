В Волгоградской области передали награды семьям погибших на СВО бойцов

Семьям трех погибших на СВО бойцов передали в Волгоградской области ордена Мужества, которые им присвоили посмертно. Об этом, как передает V102.RU, сообщил глава Жирновского района Петр Мармура.

По его словам, официальная церемония передачи государственных наград прошла накануне в администрации района.

Орден Мужества передан жене Геннадия Карпухина, который погиб 12 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Еще одну награду передали супруге Владимира Серебрякова, павшего на поле боя 5 августа 2024 года. Третий орден вручили матери Валерия Селезнева, который погиб на СВО при выполнении боевой задачи 8 мая 2024 года.

- Не существует таких слов, которые смогли бы смягчить боль материнской утраты. Это невосполнимая потеря для семьи и для всех нас. Вечная память и слава нашим героическим землякам! Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей! - написал глава района в своем Telegram-канале.

Фото: Петр Мармура / t.me